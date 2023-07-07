Зеленський назвав проблему, яка може розколоти НАТО

Український президент розраховує на виявлення єдності Альянсу під час саміту у Вільнюсі.

Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України до Північноатлантичного альянсу є серйозною загрозою для розколу НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під часспільної пресконференції у Братиславі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

На питання про очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі, Зеленський відповів, що розраховує на виявлення єдності Альянсу, оскільки "в єдності є сила НАТО, ця сила розповсюджується на впевненість суспільств, на всіх союзників Альянсу".

"І, я вважаю, те, що поки не вирішене питання щодо Швеції і сигналу України щодо запрошення – я вважаю, в цьому мало єдності, і це загроза міцності Альянсу. І тому ми очікуємо саме позитивних результатів або хоч якихось кроків для наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу", – прокоментував глава держави.

Також він зазначив, що єдність НАТО впливає і на ситуацію "з агресором – з російською федерацією".

"Тому що росія дуже розраховує, щоби світ показав слабкість і роз'єднаність в Альянсі. Цього не можна допустити", – підкреслив Зеленський.