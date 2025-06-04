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ПОЛІТИКА

Зеленський назвав російський "меморандум" ультиматумом і розкритикував вимоги кремля у Стамбулі

04 червня 2025, 16:56
Зеленський назвав російський
джерело president.gov.ua
Зеленський провів паралелі з переговорами 2022 року, заявивши, що риторика росії залишилася незмінною — агресивною та безпідставною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ, який російська сторона передала під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня, є ультиматумом і не залишає простору для компромісів. За його словами, так званий «меморандум» містить претензії, що суперечать Конституції України та Статуту ООН, зокрема визнання анексії Криму та окупації чотирьох областей, відмову від вступу в НАТО, репарацій, а також обмеження чисельності Збройних сил України.

"Це не документ для серйозних перемовин. путін, можливо, сказав Трампу, що це doable — але насправді це не так, і вони це розуміють", — наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що Київ передав свій варіант документа заздалегідь і двома мовами — українською та англійською. Натомість росіяни представили меморандум лише російською і лише в день самих переговорів. При цьому відповідь на українську пропозицію про припинення вогню досі не надано.

Зеленський провів паралелі з переговорами 2022 року, заявивши, що риторика росії залишилася незмінною — агресивною та безпідставною.

Попри напруженість, у Стамбулі сторони погодили нові обміни військовополоненими, зокрема в форматі «всіх на всіх», і передали москві список викрадених українських дітей, яких Київ вимагає повернути.

НАТОмеморандумпереговориВолодимир Зеленський

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