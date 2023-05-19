Зеленський назвав росію слабкою та пояснив, чому перемога буде за Україною

Голова держави акцентував увагу на тому, що треба скоординувати зусилля на користь миру.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Ліги арабських держав, заявив, що росія є слабкою країною, а її агресивна політика походить не від сили, а від усвідомлення, що епоха імперій минула.

Про це пише РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що Україні вдається здобувати перемоги у війні, навіть коли її ворог має перевагу у зброї.

Президент висловив свою впевненість у слабкості росії.

"Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга", - наголосив Зеленський.

Він також висловив запрошення учасникам Ліги арабських держав до прямої співпраці з будь-якими посередниками України, щоб скоординувати зусилля на користь миру та благополуччя всіх народів.

"І хай наша з вами сила буде скоординованою заради спокою і блага людей всіх націй", - підкреслив президент.