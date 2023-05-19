Зеленський назвав росію слабкою та пояснив, чому перемога буде за Україною
Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Ліги арабських держав, заявив, що росія є слабкою країною, а її агресивна політика походить не від сили, а від усвідомлення, що епоха імперій минула.
Про це пише РБК-Україна.
Зеленський наголосив, що Україні вдається здобувати перемоги у війні, навіть коли її ворог має перевагу у зброї.
Президент висловив свою впевненість у слабкості росії.
"Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга", - наголосив Зеленський.
Він також висловив запрошення учасникам Ліги арабських держав до прямої співпраці з будь-якими посередниками України, щоб скоординувати зусилля на користь миру та благополуччя всіх народів.
"І хай наша з вами сила буде скоординованою заради спокою і блага людей всіх націй", - підкреслив президент.