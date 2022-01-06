CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩоденні бойові втрати на сході України становлять близько 60-100 солдатів убитими. Ще близько 500 пораненими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський назвав щоденні втрати ЗСУ на сході України
Ситуація на сході України дуже важка. Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими і близько 500 осіб пораненими в бою
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.
Він зазначив, що ситуація на Донбасі дуже важка.
"Ситуація на сході України дуже важка. Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими і близько 500 осіб пораненими в бою", - сказав він.
За його словами, Росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах України, оскільки "світ об'єднується навколо нашого суверенітету".
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 500 російських військовослужбовців. Також противник втратив понад 3300 бойових броньованих машин.
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01 06 2022 10:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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