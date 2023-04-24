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Зеленський назвав точну кількість українців, звільнених із російського полону

24 квітня 2023, 18:15
Зеленський назвав точну кількість українців, звільнених із російського полону
Фото: Укрінформ
В Україні вважають зниклими безвісти понад 7 тисяч військовослужбовців.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону, з яких 140 - цивільні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Естонії Каєю Каллас.

"За цей час ми звільнили з полону 2238 осіб. Центр (з пошуку та звільнення полонених ) працює щодня, 24 на 7. З цих 2238 - 140 осіб це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних", - наголосив Глава держави.

Глава держави додав, що російська армія продовжує катувати наших захисників. При цьому Україна не припиняє постійну роботу щодо їх звільнення.

Водночас в Україні вважають зниклими безвісти понад 7 тисяч військовослужбовців. Такі дані наводяться на квітень 2023 року.

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