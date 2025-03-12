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Зеленський назвав українську зброю, яка допомагає ефективно стримувати ворога

12 березня 2025, 21:55
Зеленський назвав українську зброю, яка допомагає ефективно стримувати ворога
За словами Зеленського, вже зараз є величезний інтерес у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив деталі Технологічної Ставки.

Про це повідомив Офіс президента.

Ставка стосувалася українських дронів і далекобійних ударів.
 
"Провели аналіз застосування нещодавно: якість ударів, результати застосування, найбільш ефективні зразки дронів. Були і військові, і урядовці, і, головне, – наші виробники дронів та іншої зброї. Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове – треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону", – заявив Зеленський.
 
Також було обговорено як іще наростити виробництво. За словами очільника країни, потрібні контракти, фінансування, інвестиції від наших партнерів. Виробники пропонували конкретні технологічні рішення.
 
"Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни", – наголосив Зеленський.
 
За його словами, вже зараз є величезний інтерес у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв.
 
"Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах із іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть", - підсумував Зеленський.

 

війна в Україніросія окупантиЗеленський.

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