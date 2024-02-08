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Зеленський назвав вимоги до нового керівництва ЗСУ на 2024 рік

08 лютого 2024, 19:19
Зеленський назвав вимоги до нового керівництва ЗСУ на 2024 рік
Команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський має представити днями.

Новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Сирський та інші генерали мають подати Зеленському "реалістичний" план кампанії на 2024 рік, та виправити низку помилок в армії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

 Зокрема він вимагає:

▪️На столі має з'явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік.

▪️Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю.

▪️Треба вирішити проблеми з логістикою. "Авдіївка не повинна чекати, доки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони".

▪️Кожен генерал повинен знати фронт.

▪️Повинна бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

▪️Треба побудувати в армії дієву систему ротацій.

▪️Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів - лише навчені солдати на першій лінії.

▪️У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил - Сили безпілотних систем. Має бути призначений перший командувач.

Команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський має представити днями.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленським було ухвалено рішення про зміну керівництва Збройних сил України  включно із головнокомандувачем Валерієм Залужним. На його місце президент призначив генерал-полковника Сирського, також на керівні посади в армії прийдуть нові генерали.

ЗСУпланвійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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