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Зеленський не підтримав легалізацію зброї в Україні

"Думаю колись ми зможемо це обговорювати в якомусь форматі, але точно не зараз, бо буде хаос"
Президент Володимир Зеленський вважає передчасним легалізувати носіння вогнепальної зброї в Україні.
Зеленський не підтримав легалізацію зброї в Україні Фото: ukrinform.ua

Легалізація зброї в Україні лишня - про це глава держави заявив на прес-марафоні з журналістами, повідомляє "Громадське".

"Я думаю, що в країні, на території якої дуже багато зброї, неофіційної, ми не можемо давати можливість, щоби люди носили зброю", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що в майбутньому це можна буде обговорювати в "якомусь форматі", але зараз це передчасно.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо питання звільнення полонених і утримуваних громадян України.

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11 10 2019 10:00
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