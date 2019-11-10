НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський вважає передчасним легалізувати носіння вогнепальної зброї в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський не підтримав легалізацію зброї в Україні
"Думаю колись ми зможемо це обговорювати в якомусь форматі, але точно не зараз, бо буде хаос"
Фото: ukrinform.ua
Легалізація зброї в Україні лишня - про це глава держави заявив на прес-марафоні з журналістами, повідомляє "Громадське".
"Я думаю, що в країні, на території якої дуже багато зброї, неофіційної, ми не можемо давати можливість, щоби люди носили зброю", - сказав Володимир Зеленський.
Зеленський додав, що в майбутньому це можна буде обговорювати в "якомусь форматі", але зараз це передчасно.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо питання звільнення полонених і утримуваних громадян України.
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