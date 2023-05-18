Зеленський не приїде на саміт G7. Виступить онлайн – Reuters

Український лідер візьме участь у саміті в неділю, 21 травня.

Президент Володимир Зеленський не буде особисто присутнім на саміті "Великої сімки" в Хіросімі і долучиться до лідерів G7 онлайн. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда журналістам у четвер, 18 травня, передає агентство Reuters.

За словами Кішіди, очікується, що український лідер візьме участь у саміті в неділю, 21 травня.

Саміт G7 відбудеться в Хіросімі 19-21 травня, учасники обговорюватимуть широке коло тем – від посилення санкцій проти росії до змін клімату і продовольчої безпеки. Туди вже прибули більшість лідерів, зокрема президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Раніше Reuters із посиланням на представника ЄС повідомило, що лідери G7 обговорять проведення міжнародного мирного саміту щодо України.