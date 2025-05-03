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Зеленський не приймає пропозицію путіна про перемир'я на 9 травня

03 травня 2025, 13:13
Зеленський не приймає пропозицію путіна про перемир'я на 9 травня
Володимир Зеленський
Він також сказав, що "Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у москві 9 травня".
Президент України Володимир Зеленський розкритикував запропоноване путіним триденне перемир'я на 9 травня і наполягає на припиненні вогню на 30 днів.
 
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує Зеленського Укрінформ.
 
Президент заявив, що "не хоче гратися із запропонованими путіним короткими перемир'ями". За його словами, модель про 30-денне перемир'я найоптимальніша, оскільки за кілька днів неможливо ні про що домовитися.
 
"Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п'ять, сім днів ні про що домовитися", - цитує Зеленського Укрінформ.
 
Він також додав, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у москві 9 травня.
 
"Грати для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам путіна, які приїдуть, з тих чи інших причин на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати путіну ніхто не буде", - наголосив він.
 
Він підкреслив, що росія повинна чітко показати, що готова говорити про реальне припинення вогню.
 
"Просто питання в тому, що вони вбивають вас до 7, потім 7 роблять для себе комфортні два або три дні, а потім 11 числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому жодної пропозиції", - пояснив президент.
 
Він також зазначив, що в разі ухвалення рішення про припинення вогню на місяць, потрібно швидко вирішити питання моніторингу.
 
""Якщо є рішення на місяць, тобто у великому сенсі не буде гарячої війни цей місяць, будуть порушення 100%, навіть не 90%. Але в загальному сенсі війни і того обсягу війни, який зараз є, звісно його не буде. І всі розуміють, що треба дуже швидко вирішити питання моніторингу. Номер один - припинення вогню. І друге питання - дивитися, що загалом буде з фабулою закінчення війни. Ці два питання, вони точно найактуальніші", - сказав Зеленський.
війна в Україніперемир'яВолодимир Зеленськийросія окупанти

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