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Зеленський незабаром може відвідати кілька столиць ЄС – Bloomberg

13 лютого 2024, 08:43
Зеленський незабаром може відвідати кілька столиць ЄС – Bloomberg
Візити президента можуть відбутись у межах його участі в Мюнхенській безпековій конференції.

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати кілька столиць західноєвропейських країн, аби закликати до більшої підтримки через уповільнення фінансування зі США.

Про це йдеться у повідомленні Bloomberg.

Серед міст, куди може прилетіти президент, згадуються Париж і Берлін. Водночас є ймовірність, що відбудеться візит Зеленського не лише до ЄС, але й до Британії, а саме Лондона.

"У межах поїздки Зеленський, ймовірно, відвідає Париж і Берлін, проте плани поки не підтверджені. Очікується, що український лідер відвідає щорічну конференцію в Мюнхені, яка відбудеться 16-18 лютого", — повідомляє агентство.

Співрозмовники Bloomberg зазначили, що український президент планує зосередитись на питаннях військової допомоги, а також підписання угод про так звані гарантії безпеки.

зеленськийМюнхенська конференціявійна в Україніросія окупанти

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