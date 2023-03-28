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Зеленський незабаром може відвідати Варшаву – МЗС Польщі

28 березня 2023, 13:57
Зеленський незабаром може відвідати Варшаву – МЗС Польщі
Фото: Укрінформ
Щоправда, коли саме у відомстві не уточнюють.

Президент Володимир Зеленський може відвідати Польщу. Не виключається його візит у Варшаву найближчим часом.

Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський в ефірі Radio Wnet. 

"Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин", - заявив Яблонський.

За його словами, "дуже інтенсивні контакти" між лідерами Польщі та України тривають весь час.

Примітно, що вчора президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою.    

За підсумками якої Зеленський анонсував, що йде підготовка до "важливих заходів".

 

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