Зеленський незабаром може відвідати Варшаву – МЗС Польщі

Президент Володимир Зеленський може відвідати Польщу. Не виключається його візит у Варшаву найближчим часом.

Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський в ефірі Radio Wnet.

"Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин", - заявив Яблонський.

За його словами, "дуже інтенсивні контакти" між лідерами Польщі та України тривають весь час.

Примітно, що вчора президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою.

За підсумками якої Зеленський анонсував, що йде підготовка до "важливих заходів".