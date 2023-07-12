Зеленський обговорив із Байденом надання Україні балістичних ракет

Йдеться про ракети ATACMS.

Переговори зі США щодо надання Україні американських балістичних ракет ATACMS поки не дали результату, але вони триватимуть.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на пресконференції за підсумками дводенного Вільнюського саміту НАТО.

"Є такі розмови, поки немає рішення, тому краще не підіймати питання. Є очікування людей, військових, всіх. Мені здається, що важливо спочатку зробити, а потім вже будемо ділитися інформацією, яким чином це відбулося", – заявив Зеленський.



Водночас президент подякував Джо Байдену за ухвалене рішення щодо надання Києву касетних боєприпасів. За його словами, обговорення щодо цього питання тривали "довгий час", тому і ATACMS так одразу не дадуть.