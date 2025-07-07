Зеленський обговорив із прем'єром Британії зустріч "коаліції охочих" у Римі
07 липня 2025, 18:55
Володимир Зеленський
Також обговорили додаткове фінансування українського виробництва дронів-перехоплювачів.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером майбутню зустріч "коаліції охочих" у Римі, а також виробництво дронів-перехоплювачів.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Говорив із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", — ідеться у повідомленні.
Прем'єр Британії висловив співчуття з приводу російських масованих обстрілів. Водночас Зеленський висловив вдячність Стармеру за підтримку українців.
Також сторони обговорили додаткове фінансування вже у липні українського виробництва дронів-перехоплювачів.
"Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн". Захисту життя має бути більше", — наголошує президент.