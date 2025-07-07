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Зеленський обговорив із прем'єром Британії зустріч "коаліції охочих" у Римі

07 липня 2025, 18:55
Зеленський обговорив із прем'єром Британії зустріч
Володимир Зеленський
Також обговорили додаткове фінансування українського виробництва дронів-перехоплювачів.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером майбутню зустріч "коаліції охочих" у Римі, а також виробництво дронів-перехоплювачів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.
 
"Говорив із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", — ідеться у повідомленні. 
 
Прем'єр Британії висловив співчуття з приводу російських масованих обстрілів. Водночас Зеленський висловив вдячність Стармеру за підтримку українців. 
 
Також сторони обговорили додаткове фінансування вже у липні українського виробництва дронів-перехоплювачів. 
 
"Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн". Захисту життя має бути більше", — наголошує президент.
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