Зеленський обговорив із прем'єром Греції оборонні потреби України

Також йшлося про підготовку до другого саміту Україна – Балкани.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля. Обговорили підготовку до другого саміту Україна – Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру", - написав Зеленський у Telegram.

Співрозмовники також обговорили перебіг бойових дій. Зеленський повідомив, що передав актуальні оборонні потреби України, особливо - ППО та артилерії.

"Дякую за підтримку з боку Греції нашого зближення з ЄС. Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", - додав президент України.