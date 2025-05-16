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Зеленський обговорив із президенткою Молдови осилення двосторонньої співпраці

16 травня 2025, 19:09
Зеленський обговорив із президенткою Молдови осилення двосторонньої співпраці
Президенти скоординували кроки для досягнення сталого миру в Україні.
У столиці Албанії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду, щоб скоординувати кроки для досягнення сталого миру та обговорити посилення двосторонньої співпраці.
 
Про це повідомляє президент України.
 
"Зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду. Говорили про кроки для досягнення сталого миру та посилення нашої двосторонньої співпраці. Для України зараз пріоритет – повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це має дати основу для дипломатії", – наголошує глава держави. 
 
Президенти також обговорили енергетичну безпеку, європейську інтеграцію, вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси та гібридні загрози з боку росії. 
 
"Дякую Маї Санду та всьому народу Молдови за підтримку України та за готовність надалі рухатися пліч-о-пліч з нами в євроінтеграційному процесі", — додає Володимир Зеленський.

 

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