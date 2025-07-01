Зеленський обговорив із президентом Азербайджану економічне співробітництво
01 липня 2025, 19:35
Також Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території росії братів Сафарових.
Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Про це він розповів у Telegram.
За словами глави держави, лідери говорили про двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері.
"Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу", - повідомив Зеленський.
Він також висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території росії братів Сафарових.
"Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість.У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені", - наголосив глава держави.