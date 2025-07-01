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Зеленський обговорив із президентом Азербайджану економічне співробітництво

01 липня 2025, 19:35
Зеленський обговорив із президентом Азербайджану економічне співробітництво
Також Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території росії братів Сафарових.
Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 
 
Про це він розповів у Telegram.
 
За словами глави держави, лідери говорили про двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. 
 
"Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу", - повідомив Зеленський.
 
Він також висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території росії братів Сафарових. 
 
"Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість.У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені", - наголосив глава держави.

 

війна в Україніросія окупантиВолодмир Зеленський

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