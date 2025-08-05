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Зеленський обговорив із Трампом війну в Україні й українсько-американське партнерство

05 серпня 2025, 18:11
Зеленський обговорив із Трампом війну в Україні й українсько-американське партнерство
Український президент повідомив про "продуктивну розмову" з американським колегою.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем стала угода щодо українських дронів.
 
Про це в Telegram повідомив глава української держави.
 
За словами Зеленського, розмова з Трампом була продуктивною. Ключовою темою стало припинення війни рф проти України.
 
Президент України подякував своєму американському колезі за зусилля заради чесного і тривалого миру. Наразі необхідно припинити вбивства і Україна повністю це підтримує.
 
"Багато місяців уже могло бути без війни, якби росіяни її не затягували", - звернув увагу Зеленський.
 
За його словами, вони з Трампом також обговорили загострення жорстокості російських ударів по Україні. Американський лідер повністю обізнаний про характер цих атак.
 
Ще однією темою обговорень стали санкції проти росії. Як зазначив Зеленський, економіка агресора продовжує падати, і через це в москві звертають таку увагу на ультиматум Трампа, який може багато чого змінити.
 
Лідери обговорили і спільні європейські рішення, які можуть посилити оборону України. Ідеться про виділення коштів на закупівлі американської зброї для українських захисників.
 
"Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові його детально обговорити й укласти. Одна з найсильніших угод може бути", - звернув увагу Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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