Зеленський обговорив з Дудою саміт НАТО
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда під час заходів у Луцьку обговорили майбутній саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі.
Про це Зеленський написав у Twitter.
"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі", - наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що лідери домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України.
Нагадаємо, що президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися у Луцьку. Вони вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії.