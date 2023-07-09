Зеленський обговорив з Дудою саміт НАТО

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися у Луцьку.

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда під час заходів у Луцьку обговорили майбутній саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі.



Про це Зеленський написав у Twitter.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі", - наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що лідери домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України.

Нагадаємо, що президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися у Луцьку. Вони вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії.