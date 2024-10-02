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Зеленський обговорив з очільником Служби зовнішньої розвідки важливі завдання

02 жовтня 2024, 21:55
Зеленський обговорив з очільником Служби зовнішньої розвідки важливі завдання
Також президент наголосив на підготовці протидії ворогу для захисту українців.
Президент України Володимир Зеленський заслухав у середу доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та обговорив ключові завдання стосовно роботи з інформацією розвідників.
 
Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
 
"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники", — зазначив Зеленський.
 
Президент також додав, що зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуються максимальні результати для держави на осінь. 
 
"Увесь необхідний зміст для "Рамштайну", військові, Офіс, дипломати – все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – все це забезпечимо", — наголосив глава держави.
 
Також президент наголосив на підготовці протидії ворогу для захисту українців.
 
Крім того, глава держави обговорив з Головкомом Сирським ситуацію в Донецькій області. Зокрема, щодо особливо складних напрямків.
 
"Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію", — зазначив президент і додав, що Україна потребує рішучості від партнерів. 

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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