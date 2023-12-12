Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський обговорив з президентом Світового банку шляхи зміцнення фінансової системи України

12 грудня 2023, 11:07
Зеленський обговорив з президентом Світового банку шляхи зміцнення фінансової системи України
Джерело: .ukrinform
Зокрема, сторони обговорили питання збільшення питомої ваги безготівкової економіки в системі України.
У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Світового банку Аджаєм Бангою.
 
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
 
Глава держави подякував за вагому підтримку, яку надає Україні Світовий банк від початку повномасштабної агресії рф, мобілізацію міжнародної фінансової допомоги нашій країні та активну підтримку в роботі з міжнародними донорами. 
 
Аджай Банга підтвердив готовність Світового банку неухильно продовжувати надання фінансової підтримки та найкращого світового досвіду задля відновлення економіки України. 

Володимир Зеленський висловив зацікавленість в активізації взаємодії зі Світовим банком у питаннях трансформації України. 

Сторони обговорили шляхи посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни та приділили увагу питанню збільшення питомої ваги безготівкової економіки в економічній системі України.

Створення справжньої cashless economy є вкрай важливим для України, і я повністю підтримую цей проєкт”, – наголосив президент. 

Співрозмовники також обговорили стратегію відновлення іпотечного кредитування. Світовий банк підготує пропозиції для створення ринкових механізмів залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки та інструменти для зменшення ризиків з метою зниження ставок за іпотечними кредитами. 

Володимир Зеленський та Аджай Банга також обмінялися думками щодо механізмів використання заморожених російських активів на користь України.

 

Світовий банкфінансова допомогавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Політика
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 08:15
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється