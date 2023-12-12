Зеленський обговорив з президентом Світового банку шляхи зміцнення фінансової системи України

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Світового банку Аджаєм Бангою.

Глава держави подякував за вагому підтримку, яку надає Україні Світовий банк від початку повномасштабної агресії рф, мобілізацію міжнародної фінансової допомоги нашій країні та активну підтримку в роботі з міжнародними донорами.

Аджай Банга підтвердив готовність Світового банку неухильно продовжувати надання фінансової підтримки та найкращого світового досвіду задля відновлення економіки України.

Володимир Зеленський висловив зацікавленість в активізації взаємодії зі Світовим банком у питаннях трансформації України.

Сторони обговорили шляхи посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни та приділили увагу питанню збільшення питомої ваги безготівкової економіки в економічній системі України.

“Створення справжньої cashless economy є вкрай важливим для України, і я повністю підтримую цей проєкт”, – наголосив президент.

Співрозмовники також обговорили стратегію відновлення іпотечного кредитування. Світовий банк підготує пропозиції для створення ринкових механізмів залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки та інструменти для зменшення ризиків з метою зниження ставок за іпотечними кредитами.

Володимир Зеленський та Аджай Банга також обмінялися думками щодо механізмів використання заморожених російських активів на користь України.