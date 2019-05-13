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Епіфаній відмовився брати участь у відео Зеленського через текст

Ієрарху не сподобався текст, який йому пропонували озвучити, про те, що "говорити потрібно не мовою гармат"
У відеоролику, яке опублікував новообраний президент України Володимир Зеленський взяли участь представники різних конфесій та церков проте предстоятель Православної церкви України Епіфаній відмовився.
Епіфаній відмовився брати участь у відео Зеленського через текст Фото: rbc.ua

У ролику знялися почесний патріарх Філарет, голова УГКЦ Святослав, голова УПЦ МП Онуфрій, муфтій Криму Айдер Рустемов, головний рабин Одеси та півдня України Авраам Вольф, муфтій Ахмед Тамім, головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький, головний рабин Харкова та сходу України Мойше Москович, головний рабин Києва Мойше Реувен Асманта головний рабин Донбасу Пінхас Вишецький.

Предстоятелю Православної церкви України Епіфанію також запропонували взяти участь у створенні відео, але він відмовився. Йому начебто не сподобався текст, який йому пропонували озвучити, що «говорити потрібно не мовою гармат», повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на "ВВС Україна".

Епіфаній нібито хвилювався, що це виглядатиме так, немов він закликає до перемовин із лідерами бойовиків. Також предстоятель переживав, що участь у відео і його, і Філарета призведе до різночитань у тому, хто в ПЦУ головніший.

Як відомо, Володимир Зеленський протягом останніх двох тижнів не тільки по черзі зустрівся з очільниками різних релігійних конфесій, але й умовив їх знятися у спільному відео.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський записав "послання миру" від духовенства, але без Епіфанія.

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13 05 2019 22:30
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