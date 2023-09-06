Зеленський особисто відвідає Генасамблею ООН у Нью-Йорку

Його виступ заплановано у перший день так званого "тижня високого рівня".

Ймовірно, Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Радбезу ООН з питань України 20 вересня.

Про це повідомило видання OBOZREVATEL.

Він зазначив, що в межах засідання заплановані зустрічі очільників МЗС Заходу, щодо притягнення російської федерації до відповідальності за агресію проти України.

Про що планує говорити президент, розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виданню Новини.LIVE.

"Наш президент на сьогодні в списку виступаючих стоїть у першій половині першого дня, що є дуже важливим. Воно, по суті, відбиває те місце і значення, яке посідає Україна в глобальних питаннях. І ми всі не тільки очікуємо, але й щодня працюємо над тим, щоб цей візит був наповнений змістом і відповідав тим інтересам, які визначені президентом і які очікує український народ від зовнішньої політики в цілому і від ООН зокрема", — сказав Кислиця.

Дипломат додав, ООН є єдиною на сьогодні глобальною універсальною організацією, всі інші мають регіональний характер. Відповідно, і дебати, які відбуваються в Нью-Йорку, носять і зосереджуються на глобальних питаннях.

За його словами, головною темою цього року, крім України, як очікується, стане тема сталого розвитку.

Кожного року з вересня по грудень Генасамблея ООН збирається на сесії. На 20 вересня заплановане засідання Ради Безпеки ООН з питань України. Цього місяця головою Радбезу є Албанія. На засіданні планують обговорити наслідки російської війни проти України для світу та питання продовольчої безпеки.