Зеленський отримав електоральний удар від свого колишнього підлеглого – Newsweek

Опитування одного з соціологічних центрів прогнозує перемогу Залужного на гіпотетичних виборах.

За даними опитування SOCIS (за даними ЗМІ належить до сфери впливу наближеного до Петра Порошенка політтехнолога Ігоря Гриніва, — ред.), якби вибори відбулися найближчої неділі, Зеленський програв би звільненому ним головнокомандувачу.

Про це пише видання Newsweek.

Залужний був замінений на командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського, однак продовжує користуватися великою популярністю серед української громадськості.

Згідно з Конституцією України, президентські вибори мають відбуватися в останню неділю березня п'ятого року повноважень чинного президента, тобто 31 березня. Однак після повномасштабного вторгнення путіна Київ оголосив воєнний стан, який забороняє проведення виборів.

Разом із тим, опитування київської компанії SOCIS, проведене з 22 лютого по 1 березня, участь в якому взяли три тисячі повнолітніх українців, з похибкою у 2,1% показало, що якби вибори відбулися найближчої неділі, 41% респондентів підтримали б Залужного в першому турі, порівняно з 23,7%, які голосували б за Зеленського.

У разі відсутності кандидата, який би набрав більшість голосів, відбувся б другий тур, і за такого сценарію Залужний отримав би понад дві третини (67,5%) голосів порівняно з приблизно третиною (32,5%) тих, хто підтримав би чинного президента.

Наступним за популярністю, за результатами опитування, є Петро Порошенко, якого Зеленський переміг у 2019 році. Він отримав би підтримку 6,4% респондентів.

На гіпотетичних парламентських виборах умовний «Блок Залужного» отримав би 46,4% голосів — значно більше, ніж так само умовний «Блок Зеленського», який отримав би трохи більше п'ятої частини голосів(21,1%), а «Блок Порошенка» — 7,5%.

Серед деяких американських законодавців лунали заклики до проведення виборів в Україні у воєнний час. Однак більшість респондентів (59,7%) відкинули цю ідею, порівняно з чвертю (24,2%), які сказали, що голосування повинно відбутися. Висновки SOCIS про популярність Залужного перегукуються з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеним у грудні, яке показало, що довіра українців до Зеленського знизилася з 84% наприкінці 2022 року до 62% роком пізніше, тоді як 88% заявили, що довіряють Залужному.

Джордж Бібі, колишній директор з аналізу росії в ЦРУ, в інтерв'ю Newsweek у лютому сказав, що популярність Залужного означає, що Зеленський пішов на ризик, звільнивши його.

"Його люблять українські військові, і опитування показують, що він є найпопулярнішою фігурою в країні, випереджаючи рейтинг Зеленського, який падає", — сказав Бібі, нині директор з питань великої стратегії Інституту відповідального державного управління імені Квінсі.

Він додав, що ймовірність того, що звільнення Залужного може перерости в більш широку політичну кризу в Україні, є значною.

В публічній площині вже пів року усі, окрім влади, намагаються пояснити, що з повноваженнями президента буде після п’ятого року перебування на посаді. Але Конституція України хоч і містить правові прогалини, закріплює принцип інституційної безперервності влади.