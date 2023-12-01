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Зеленський оцінив перебіг контрнаступу – AP

01 грудня 2023, 09:51
Зеленський оцінив перебіг контрнаступу – AP
Джерело: president.gov.ua
Український контрнаступ виявився не таким, як ми очікували,зауважив Президент.
Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи задоволений він результатами контрнаступу. За його словами, він задоволений тим, що ми не відступаємо та не задовлений тим, що наша держава втрачає людей.
 
Про це пише Associated Press.

Зеленський висловив побоювання, що війна Ізраїлю та Хамас може затьмарити конфлікт в Україні. Він занепокоєний тим, чи буде отримувати Україна військову допомогу та як будуть відбуватися ці процеси.

І ці занепокоєння посилюються хвилюванням через вибори у США та їхніми потенційними наслідками для країни, навколо якої міжнародна спільнота значною мірою згуртувалася після вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

Видання зазначає, що довгоочікуваний контрнаступ, забезпечений десятками мільярдів доларів західної військової допомоги, включаючи важке озброєння, не приніс очікуваних проривів. Зараз деякі українські чиновники хвилюються, чи буде подальша допомога такою щедрою.

Водночас запаси боєприпасів закінчуються. Це може призупинити дії українських військових.

В Україні починається друга воєнна зима, тож військові лідери повинні боротися з новими, але знайомими викликами, оскільки морозні температури та безплідні поля залишають солдатів незахищеними. Крім цього, росія може повторити атаки на енергетичну інфраструктуру та знову залишити українців без світла.

Зеленський наголосив, що зимова війна – це важко. Він також дав відверту оцінку контрнаступу.

"Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт"
– сказав він.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної зброї від союзників, а обмеження в розмірі її військової сили перешкоджали швидкому просуванню. Водночас він підкреслив, що попри те, що Україні не вистачає сил, щоб швидше досягати результатів, це не означає, що ми маємо здаватися.

За його словами, за останні кілька місяців були деякі позитивні моменти. Україні вдалося досягти поступових територіальних здобутків у боротьбі проти краще озброєного та укріпленого ворога.

 

Зеленський.контранаступросія окупантивійна в Україні

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