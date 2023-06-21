Зеленський озвучив, коли Київ сяде за стіл переговорів із кремлем

Київ не згодний на замороження війни.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що єдина умова для переговорів з кремлем - це повне звільнення від окупантів тимчасово захоплених територій.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю для BBC.

Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на замороження війни з російcькою федерацією.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт. Тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - зауважив глава держави.

Відповідаючи на питання щодо заключної стадії війни, глава держави зауважив, що Україні необхідні перемоги на полі бою, оскільки Київ не сяде за стіл переговорів з кремлем "хто б не був президентом в росії", якщо ворог залишиться на нашій території.