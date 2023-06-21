Матеріали:
Теми:

Зеленський озвучив, коли Київ сяде за стіл переговорів із кремлем

21 червня 2023, 15:29
Зеленський озвучив, коли Київ сяде за стіл переговорів із кремлем
Володимир Зеленський
Київ не згодний на замороження війни.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що єдина умова для переговорів з кремлем - це повне звільнення від окупантів тимчасово захоплених територій.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю для BBC.

Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на замороження війни з російcькою федерацією. 

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт. Тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - зауважив глава держави.

Відповідаючи на питання щодо заключної стадії війни, глава держави зауважив, що Україні необхідні перемоги на полі бою, оскільки Київ не сяде за стіл переговорів з кремлем "хто б не був президентом в росії", якщо ворог залишиться на нашій території.

окуповані територіївійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Переклад iPress – 21 червня 2023, 14:30
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
21 червня 2023, 10:00
Альтернативна реальність. російська еліта
Політика
Альтернативна реальність. російська еліта "не відчуває" війни та навіть заробляє на ній – Daily Beast
20 червня 2023, 18:00
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
Політика
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
20 червня 2023, 13:15
Операція
Політика
Операція "ліквідація". росіяни планували вбити шпигуна-перебіжчика у Флориді – New York Times
20 червня 2023, 10:00
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
Політика
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
19 червня 2023, 17:00
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
Політика
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
19 червня 2023, 13:15
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється