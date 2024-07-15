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Зеленський озвучив орієнтовні строки та теми на другий саміту миру

15 липня 2024, 17:53
Зеленський озвучив орієнтовні строки та теми на другий саміту миру
Володимир Зеленський
Туди планують покликати і росію.
План для другого саміту миру мають підготувати вже до листопада.
 
Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції.
 
"В кінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні радників безпеки щодо висновків нашого Саміту миру. Перша зустріч, скоріше за все, буде в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки", - сказав Зеленський.
 
Президент уточнив, що на цій зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.
 
"В серпні буде зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства. І це буде питання продовольчої безпеки", - повідомив Зеленський.
 
Він додав, що на цій зустрічі теж буде підготовлено відповідний план.
 
"У вересні буде зустріч у Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план", - сказав Зеленський.
 
Він додав, що як Україна розпочала йти, так і буде продовжувати рухатися.
 
"Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації усіх пунктів, і я ставлю завдання, аби у листопаді у нас був повністю готовий план", - наголосив Зеленський.
 
Глава держави уточнив, що планується, аби цей план був готовий для другого саміту. 
 
"Якщо ці три пункти ми реалізуємо і якщо буде повністю готовий план з нашого боку - з боку партнерів, я вважаю, усе буде зроблено. Вважаю, що для цього ми готові будемо наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники росії повинні бути на другому саміті", - наголосив Зеленський.

 

війна в Українісаміт мируВолодимир Зеленськийросія окупанти

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