Зеленський озвучив орієнтовні строки та теми на другий саміту миру

"В серпні буде зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства. І це буде питання продовольчої безпеки", - повідомив Зеленський.

Він додав, що на цій зустрічі теж буде підготовлено відповідний план.

"У вересні буде зустріч у Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план", - сказав Зеленський.

Він додав, що як Україна розпочала йти, так і буде продовжувати рухатися.

"Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації усіх пунктів, і я ставлю завдання, аби у листопаді у нас був повністю готовий план", - наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що планується, аби цей план був готовий для другого саміту.

"Якщо ці три пункти ми реалізуємо і якщо буде повністю готовий план з нашого боку - з боку партнерів, я вважаю, усе буде зроблено. Вважаю, що для цього ми готові будемо наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники росії повинні бути на другому саміті", - наголосив Зеленський.