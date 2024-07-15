Зеленський озвучив орієнтовні строки та теми на другий саміту миру
15 липня 2024, 17:53
Володимир Зеленський
Туди планують покликати і росію.
План для другого саміту миру мають підготувати вже до листопада.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції.
"В кінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні радників безпеки щодо висновків нашого Саміту миру. Перша зустріч, скоріше за все, буде в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки", - сказав Зеленський.
Президент уточнив, що на цій зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.
"В серпні буде зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства. І це буде питання продовольчої безпеки", - повідомив Зеленський.
Він додав, що на цій зустрічі теж буде підготовлено відповідний план.
"У вересні буде зустріч у Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план", - сказав Зеленський.
Він додав, що як Україна розпочала йти, так і буде продовжувати рухатися.
"Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації усіх пунктів, і я ставлю завдання, аби у листопаді у нас був повністю готовий план", - наголосив Зеленський.
Глава держави уточнив, що планується, аби цей план був готовий для другого саміту.
"Якщо ці три пункти ми реалізуємо і якщо буде повністю готовий план з нашого боку - з боку партнерів, я вважаю, усе буде зроблено. Вважаю, що для цього ми готові будемо наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники росії повинні бути на другому саміті", - наголосив Зеленський.