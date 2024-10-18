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Зеленський озвучив перші результати представлення плану перемоги і проблему з далекобійною зброєю

18 жовтня 2024, 18:35
Зеленський озвучив перші результати представлення плану перемоги і проблему з далекобійною зброєю
До кінця листопада бригада, яка тренується та укомплектовується у Франції, буде в Україні.
Володимир Зеленський озвучив перші результати представлення плану перемоги партнерам під час своїх закордонних візитів.
 
Про це він розповів в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.
 
Щодо посилення української армії, то, за словами Зеленського, Франція випереджає інші держави термінах комплектування бригад.
 
"До кінця листопада бригада, яка тренується та укомплектовується у Франції, буде в Україні", - заявив глава держави.
 
Крім того, президент Франції Еммануель Макрон, як вважає Зеленський, працюватиме із партнерами над питанням вступу України в НАТО.
 
"Я думаю, що Франція буде підтримувати і вступ України в НАТО. Еммануель буде особисто це робити, і я думаю, що він буде працювати з іншими партнерами, від яких залежить позитивне рішення", - додав український президент і заважив, що "ми ближче до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були".
 
Питання далекобійності все ще не отримало повної підтримки серед союзників. 
 
"Складним досі є пункт щодо пакетів стримування – ракети далекобійного ураження ворога… Важливо, що країни-суб’єкти, які вирішують це питання, вони по-різному ставляться до цього питання і це дуже важливо. Тому що є країни, які ставляться до цього з позитивом", - зауважив Зеленський.
 
Він додав, що держави, які можуть вирішити питання далекобійності і підтримують Київ, почнуть вести перемовини з противниками, бо «ніхто наодинці не хоче ризикувати».
 
"На жаль, країни-лідери ще не позбавились цього бажання все таки не зачиняти повністю двері з рф", - сказав глава держави.
 
Президент України також прокоментував переговори з лідерами балканських країн. Він зазначив, що Балкани розуміють - якщо Україна не вистоїть, то вони під високим ризиком, а не тільки країни Балтії.
 
"Тому що росія має там впливи", - додав Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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