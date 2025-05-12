Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський перехопив ініціативу в путіна, запропонувавши особисту зустріч – The Guardian

12 травня 2025, 10:31
Зеленський перехопив ініціативу в путіна, запропонувавши особисту зустріч – The Guardian
путін відкинув вимоги Європи про перемир'я, але при цьому спробував створити видимість конструктивної позиції для адміністрації Трампа.
Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер.
 
Про це пише The Guardian.
 
Він перехопив у путіна ініціативу, і тепер чинить на нього тиск.
 
Як нагадує видання, вимога про 30-денне припинення вогню була висунута в суботу під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що якщо путін відхилить пропозицію, буде посилено санкції та збільшено військову допомогу для оборони України, щоб змусити росію повернутися за стіл переговорів.
 
У відповідь путін звинуватив Україну в порушенні попередніх угод про припинення вогню, але сказав, що "незважаючи на це" він пропонує двом сторонам зустрітися для переговорів, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.
 
Як зазначає The Guardian, тон путіна був явно ретельно вивірений, щоб відкинути вимоги Європи, але також створити видимість конструктивної позиції москви в очах адміністрації Трампа, яка донедавна була набагато м'якшою по відношенню до москви, ніж до Києва. путін особливо подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо врегулювання конфлікту:
 
"Відповідь Трампа передбачає, що тактика, можливо, увінчалася успіхом, завдавши значного удару по єдності Заходу. Однак його пост у Truth Social також натякнув на розчарування, яке він, як повідомляється, висловлював останніми днями приватно з приводу жорстких вимог москви у війні в Україні".
 
При цьому, запропонувавши пряму зустріч із путіним у Стамбулі, Зеленський перехопив ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора - який рідко подорожує спонтанно.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О’Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється