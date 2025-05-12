Зеленський перехопив ініціативу в путіна, запропонувавши особисту зустріч – The Guardian

путін відкинув вимоги Європи про перемир'я, але при цьому спробував створити видимість конструктивної позиції для адміністрації Трампа.

Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер.

Про це пише The Guardian.

Він перехопив у путіна ініціативу, і тепер чинить на нього тиск.

Як нагадує видання, вимога про 30-денне припинення вогню була висунута в суботу під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що якщо путін відхилить пропозицію, буде посилено санкції та збільшено військову допомогу для оборони України, щоб змусити росію повернутися за стіл переговорів.

У відповідь путін звинуватив Україну в порушенні попередніх угод про припинення вогню, але сказав, що "незважаючи на це" він пропонує двом сторонам зустрітися для переговорів, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.