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CУСПІЛЬСТВО

Зеленський переніс День захисту дітей

30 травня 2025, 11:14
Зеленський переніс День захисту дітей
Фото: gettyimages.com
Відтепер відзначатимуть не 1 червня, а 20 листопада.

День захисту дітей в Україні відтепер відзначатимуть не 1 червня, а 20 листопада — президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Саме 20 листопада — Всесвітній день дитини. Відповідно, указ президента "Про День захисту дітей", який у 1998 році підписав тодішній президент Леонід Кучма, втратив чинність. Саме в ньому була закріплена дата 1 червня.

В указі пояснюють, що це рішення засвідчує охорону дитинства як загальнонаціональний пріоритет України.

Міжнародний день захисту дітей, який святкують 1 червня, заснували в листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше такий день відзначили в 1950 році в 51 країні світу.

І хоча ООН підтримала цю ініціативу, вже в грудні 1954 року встановили Всесвітній день дитини — Міжнародний день ООН. Саме він щорічно припадає на 20 листопада. У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей — конкурси з подарунками, концерти, всілякі виставкові та пізнавальні заходи. Саме 20 листопада в різні роки Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини і Конвенцію про права дитини.

день захисту дітейВолодимир Зеленський

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