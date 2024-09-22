Зеленський перерахував результати Курської операції – The New Yorker

За словами президента, Курська операція продемонструвала Глобальному Півдню, що в путіна не все під контролем, як він сам стверджує.

Операція ЗСУ в Курській області вже показала певні результати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New Yorker.

"Ви маєте рацію, коли ставите питання, чи увійде ця операція в історію як успіх або провал. Поки що рано судити. Але мене не хвилюють історичні успіхи. Я зосереджений на сьогоденні. Однак ми можемо сказати, що вона уже показала деякі результати. Вона сповільнила росіян і змусила їх перекинути частину своїх сил у Курськ, близько сорока тисяч солдатів. Наші бійці на сході вже кажуть, що їх рідше б'ють. Я не кажу, що це гучний успіх або що це призведе до закінчення війни чи до кінця путіна. Це показало нашим партнерам, на що ми здатні", – зазначив він.

Крім того, як додав Зеленський, Курська операція продемонструвала Глобальному Півдню, що в путіна не все під контролем, як він сам стверджує. Також, на думку президента, Україна показала росіянам "дуже важливу правду":