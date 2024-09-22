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Зеленський перерахував результати Курської операції – The New Yorker

22 вересня 2024, 16:55
Зеленський перерахував результати Курської операції – The New Yorker
За словами президента, Курська операція продемонструвала Глобальному Півдню, що в путіна не все під контролем, як він сам стверджує.
Операція ЗСУ в Курській області вже показала певні результати.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New Yorker.
 
"Ви маєте рацію, коли ставите питання, чи увійде ця операція в історію як успіх або провал. Поки що рано судити. Але мене не хвилюють історичні успіхи. Я зосереджений на сьогоденні. Однак ми можемо сказати, що вона уже показала деякі результати. Вона сповільнила росіян і змусила їх перекинути частину своїх сил у Курськ, близько сорока тисяч солдатів. Наші бійці на сході вже кажуть, що їх рідше б'ють. Я не кажу, що це гучний успіх або що це призведе до закінчення війни чи до кінця путіна. Це показало нашим партнерам, на що ми здатні", – зазначив він. 
 
Крім того, як додав Зеленський, Курська операція продемонструвала Глобальному Півдню, що в путіна не все під контролем, як він сам стверджує. Також, на думку президента, Україна показала росіянам "дуже важливу правду":
За словами Зеленського, минуло понад місяць від початку Курської операції, Україна продовжує постачати росіян на контрольованих нами територіях їжею і водою, всі необхідні коридори для них відкриті, але вони не йдуть.
 
"Вони не розуміють, чому росія не прийшла на допомогу і залишила їх виживати самостійно. І люди в москві та Санкт-Петербурзі - далеко від Курська - побачили, що якщо одного разу українська армія теж з'явиться там, то зовсім не факт, що вони будуть врятовані. Це важливо. Це також частина цієї операції: задовго до того, як війна добереться до цих місць або трапиться якась інша криза, російські люди повинні знати, кого вони поставили при владі на чверть століття, з ким пов'язали свою долю", - сказав Зеленський.
 
Відповідаючи на запитання про мотив Курської операції, президент України також заявив:
 
"Уявіть собі: ви ведете важку війну, не отримуєте допомоги, намагаєтеся підтримувати бойовий дух. А на сході ініціатива у росіян, вони захопили частину Харківської області і збираються атакувати Суми. Вам потрібно щось зробити - щось інше, а не нескінченно просити своїх партнерів про допомогу. Так що ж робити? Ви говорите своїм людям: "Дорогі українці, через два тижні Східна Україна перестане існувати"? Звичайно, ви можете це зробити, розвести руками, але ви також можете спробувати зробити сміливий крок".

 

Володимир Зеленськийвійна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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