Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський підписав два ключові для судової реформи закони

ЄС і США привітали ухвалення законів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) 3711-д, який Рада після вето прийняла повторно з поправками від президента, та №5068 - щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП).
Зеленський підписав два ключові для судової реформи закони Фото: з вільного доступу

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані картки законопроєктів на сайті Верховної ради. 

Зазначається, що обидва проєкти повернули з підписом президента 3 серпня.

Обидва проєкти вважаються ключовими для судової реформи. 

В середині червня посли країн Групи семи та ЄС зверталися до Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування ВРП та ВККС.

Після першого прийняття Зеленський наклав вето на законопроєкт про ВККС через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів і повернув його зі своїми пропозиціями. 

13 липня Верховна рада підтримала проєкт повторно, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

14 липня Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

ЄС і США привітали ухвалення законів.

Читайте також: Голова Верховного суду Валентина Данішевська сподівається, що президент Володимир Зеленський заветує закон про діяльність органів суддівського врядування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2021 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.