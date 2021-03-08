Зеленський підписав два ключові для судової реформи закони
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані картки законопроєктів на сайті Верховної ради.
Зазначається, що обидва проєкти повернули з підписом президента 3 серпня.
Обидва проєкти вважаються ключовими для судової реформи.
В середині червня посли країн Групи семи та ЄС зверталися до Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування ВРП та ВККС.
Після першого прийняття Зеленський наклав вето на законопроєкт про ВККС через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів і повернув його зі своїми пропозиціями.
13 липня Верховна рада підтримала проєкт повторно, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.
14 липня Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.
ЄС і США привітали ухвалення законів.
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