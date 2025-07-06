Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти рф

Президент наголосив, санкційні обмеження Україна синхронізуватиме з європейськими партнерами

Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти рф, який б'є по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних.

Про це глава держави сказав у зверненні.

"Це особливі санкції. Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, усі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", – написав Зеленський.

Загалом у пакеті – санкції проти 60 юридичних осіб, а також 73 фізичні особи, усі – громадяни росії. Зеленський заявив, що влада буде працювати з іноземними партнерами, щоб об'єднати й синхронізувати ці санкції.

"Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції уже позбавляють росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи", – повідомив президент.

Він анонсував наступного тижня нові рішення по синхронізації санкцій Європейського союзу з українськими.