ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський підписав свій перший закон, що скасовує відпустки для людей, які всиновлюють дітей-сиріт відразу з пологового будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав перший у житті закон
Цей закон скасовує відпустки усиновителів дітей-сиріт
Фото: Адміністрація Президента / Михайло Марків
"Пане Президенте, дозвольте вас попросити підписати перший закон у своєму житті. Це закон, прийнятий 30 травня 2019 року. За нього проголосували 248 депутатів. Він встановлює нові правила надання відпусток у зв'язку з усиновленням дитини. Це невеликий текст, але це дуже важливо, оскільки це перший ваш підпис як Президента", - наголосив голова Адміністрації президента Андрій Богдан, повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 06 2019 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність