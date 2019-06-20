Зеленський підписав перший у житті закон

Президент Володимир Зеленський підписав свій перший закон, що скасовує відпустки для людей, які всиновлюють дітей-сиріт відразу з пологового будинку.

"Пане Президенте, дозвольте вас попросити підписати перший закон у своєму житті. Це закон, прийнятий 30 травня 2019 року. За нього проголосували 248 депутатів. Він встановлює нові правила надання відпусток у зв'язку з усиновленням дитини. Це невеликий текст, але це дуже важливо, оскільки це перший ваш підпис як Президента", - наголосив голова Адміністрації президента Андрій Богдан, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.