Зеленський підписав продовження воєнного стану і мобілізації ще на 3 місяці

Продовження воєнного стану та загальної мобілізації триватиме з 05.30 9 травня до 5.30 6 серпня.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 6 серпня.

Про це йдеться із картки законопроєктів 4356-IX, 4357-IX.

Відповідно до положення законів, продовження воєнного стану та загальної мобілізації триватиме з 05.30 9 травня до 5.30 6 серпня.

За поданням президента Верховна Рада з лютого 2022 року продовжує дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Таким чином, воєнний стан та мобілізація тривають в Україні понад 3 роки після вторгнення росії.

Це вже в 15-ий раз Зеленський підписує відповідний закон.