Зеленський підписав з прем’єром Хорватії угоду про довгострокову підтримку і співпрацю

Темами розмови стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація українських дітей і поранених воїнів.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем Угоди про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter) за результатами зустрічі з Пленковичем.

За його словами, темами розмови стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація українських дітей і поранених воїнів, відбудова України, європейська інтеграція.

"Також сьогодні підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування. Дякую Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей, за те, що ви разом з Україною від початку російської агресії у 2014 році", – розповів Зеленський.