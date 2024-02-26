Відповідний законопроєкт Рада підтримала 23 лютого.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків із відстрочкою від мобілізації на 12 місяців.

Пре це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний документ має назву “Проект Закону про внесення змін до глави ХІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу” щодо строків строкової військової служби”.

Рада підтримала проєкт закону 23 лютого. Йдеться про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки у 2024 році. Під час дії воєнного стану їм буде надана можливість звільнення у запас.

Документ відправили 26 лютого на підпис Зеленському. Він його одразу ж підписав.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 лютого, Верховна Рада України схвалила демобілізацію строковиків. Парламент України ухвалив рішення про звільнення зі служби строковиків, термін служби яких завершився під час дії воєнного стану. Після демобілізації строковики отримають відстрочку від нового призову, терміном 12 місяців. “За” виступило 319 народних обранців.