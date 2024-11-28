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Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу після СЗЧ чи дезертирства

28 листопада 2024, 19:09
Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу після СЗЧ чи дезертирства
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували.
 
Про це ідеться у проєкті закону.
 
Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби та висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.
 
Також поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.
 
Зазначається, що розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби та добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.
 
Нагадаємо, в Україні змінили законодавство, що дозволило повертати бійців, які вперше самовільно залишили свої частини, на службу. Лише у жовтні судами було ухвалено близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.

 

Володимир Зеленськийвійна в Україніросія окупанти

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