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Зеленський підписав закон про наближення митного законодавства України до стандартів ЄС

Зміни, які вносить цей закон, дають визначення термінів "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності"
"Реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості України", - йдеться в повідомленні на сайті глави держави у вівторок.
Зеленський підписав закон про наближення митного законодавства України до стандартів ЄС Фото: з вільних джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через кордон України, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня, і який покликаний наблизити законодавство України у цій сфері до стандартів та практики ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості України", - йдеться в повідомленні на сайті глави держави у вівторок.

Зміни, які вносить цей закон, дають визначення термінів "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності".

Документ також передбачає, що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто тих, які було виготовлено за згодою правовласника, або товарів, що виготовила особа, яку уповноважив правовласник на виробництво певної кількості товарів, зокрема, якщо їхня кількість перевищує обумовлену між цією особою та правовласником.

Крім того, закон встановлює особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.

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12 11 2019 15:55
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