Хочу відзначити ухвалений нещодавно Верховною Радою закон про заборону використання пластикових пакетів... 500 пакетів за рік використовує кожен українець, 20 хвилин - саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетом. Більше 100 років - саме стільки один пакет розкладається

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Підписання відбулося під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", передає кореспондент Укрінформу.

"Хочу відзначити ухвалений нещодавно Верховною Радою закон про заборону використання пластикових пакетів... 500 пакетів за рік використовує кожен українець, 20 хвилин - саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетом. Більше 100 років - саме стільки один пакет розкладається", - сказав Зеленський і підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів.

Він також наголосив, що в Україні розроблено закононопроєкт щодо покращення управління відходами та їх вторинної переробки.

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 червня ухвалила Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" (№2051-1). Документ спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

Зокрема, законом забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів.

Встановлена заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Здатність пластикових пакетів до біорозкладання визначається відповідно до гармонізованих європейських стандартів.

За порушення норм цього документа центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, застосовує до суб'єктів господарювання адміністративно-господарські штрафи. Зокрема, за розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів – у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 грн до 17 000 грн), а за повторне вчинення такого самого порушення протягом трьох років – у розмірі від 1000 до 2000 (від 17 000 грн до 34 000 грн); за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів – у розмірі від 100 до 200 (1 700 грн до 3 400 грн), а за повторне вчинення такого самого порушення протягом трьох років – у розмірі від 200 до 500 (3 400 грн до 8 500 грн).

Заборона на розповсюдження пластикових пакетів почне діяти з 1 січня 2022 року.