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Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР

Труба залишає посаду
Президент Володимир Зеленський 24 грудня підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань.
Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР Фото з вільних джерел

Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №2116, передає LB.ua.

Після набуття законом чинності Державне бюро розслідувань стане не центральним органом виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність, а державним правоохоронним органом.

Буде скасовано колегіальний принцип управління в Бюро. Директор ДБР отримає повноваження одноосібного прийняття рішень і нестиме всю повноту відповідальності за результати діяльності ДБР. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде усунути з посади.

Повноваження нинішнього директора ДБР і його заступників припиняються достроково. Упродовж п'яти днів після набуття законом чинності президент повинен призначити нового в.о. директора Бюро. Нового директора виберуть на конкурсі.

Цей закон також дозволяє перевести прокурорів і слідчих Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, в ДБР без обов'язкового конкурсу. Поправку підтримали 334 народних депутати.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань розпочало свою роботу, в цей час уже зареєстровано перші кримінальні провадження.

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24 12 2019 14:30
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