Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР
Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №2116, передає LB.ua.
Після набуття законом чинності Державне бюро розслідувань стане не центральним органом виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність, а державним правоохоронним органом.
Буде скасовано колегіальний принцип управління в Бюро. Директор ДБР отримає повноваження одноосібного прийняття рішень і нестиме всю повноту відповідальності за результати діяльності ДБР. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде усунути з посади.
Повноваження нинішнього директора ДБР і його заступників припиняються достроково. Упродовж п'яти днів після набуття законом чинності президент повинен призначити нового в.о. директора Бюро. Нового директора виберуть на конкурсі.
Цей закон також дозволяє перевести прокурорів і слідчих Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, в ДБР без обов'язкового конкурсу. Поправку підтримали 334 народних депутати.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань розпочало свою роботу, в цей час уже зареєстровано перші кримінальні провадження.
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