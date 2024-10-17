Зеленський підписав закон про реформу митниці
17 жовтня 2024, 13:13
Фото: vl.sfs.gov.ua
Закон набуде чинності 1 листопада
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Варто зазначити, що закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.
Законопроєкт передбачає:
- перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
- прозорий конкурс на голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
- політична незалежність голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
- переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;
- половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
- підвищення зарплат на рівні закону.