Зеленський підписав закон про реформу митниці

Закон набуде чинності 1 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Варто зазначити, що закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.

Законопроєкт передбачає: