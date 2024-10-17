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Зеленський підписав закон про реформу митниці

17 жовтня 2024, 13:13
Зеленський підписав закон про реформу митниці
Фото: vl.sfs.gov.ua
Закон набуде чинності 1 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Варто зазначити, що закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.
 
Законопроєкт передбачає:
  • перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
  • прозорий конкурс на голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
  • політична незалежність голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
  • переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;
  • половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
  • підвищення зарплат на рівні закону.

 

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