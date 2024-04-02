Зеленський підписав закон про скасування статусу обмежено придатних

Закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, парламентський комітет значно доопрацював законопроєкт:

підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Крім того, до другого читання вилучені всі норми про заборону військовим поширювати в медіа та мережі інтернет.