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Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

05 вересня 2023, 10:55
Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
Фото: Укрінформ
Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня - у день проведення третього саміту Кримської платформи.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розв’язання окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим".

Про це повідомляє пресцентр Представництва Президента України в АР Крим.

Зазначається, що проєкт закону був розроблений Представництвом спільно з комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Після набрання чинності законом - наступного дня після його офіційного опублікування - будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим", - ідеться у повідомленні. 

Головна мета закону – підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.

"У зв’язку з цим Закон також доручає Кабінетові Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців – утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації", - наголосили в Представництві. 

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