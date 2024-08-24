Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП в Україні
24 серпня 2024, 11:53
Фото: tass.ru
Президент поставив підпис під законом, який забороняє діяльність в Україні російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із російською федерацією.
Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради України.
Йдеться про законопроект №8371, який забороняє діяльність в Україні російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Таким чином під заборону потрапила УПЦ МП.