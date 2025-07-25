Зеленський підписав закони про продовження мобілізації й воєнного стану
25 липня 2025, 14:33
Володимир Зеленський
Строк воєнного стану й мобілізації Зеленський продовжив у 16-й раз
25 липня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти №13471 і №13472 щодо продовження на 90 днів воєнного стану й мобілізації.
Про це йдеться в картках документів на сайті парламенту.
"Повернуто з підписом від президента України", – написано там.
Рада ухвалила закони 15 липня (тоді проти проголосував один народний депутат).
Згідно з рішенням, дії воєнного стану й мобілізації продовжено до 5 листопада.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року воєнний стан і мобілізацію продовжують у 16-й раз.