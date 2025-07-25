Зеленський підписав закони про продовження мобілізації й воєнного стану

25 липня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти №13471 і №13472 щодо продовження на 90 днів воєнного стану й мобілізації.

"Повернуто з підписом від президента України", – написано там.

Рада ухвалила закони 15 липня (тоді проти проголосував один народний депутат).

Згідно з рішенням, дії воєнного стану й мобілізації продовжено до 5 листопада.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року воєнний стан і мобілізацію продовжують у 16-й раз.