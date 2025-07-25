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Зеленський підписав закони про продовження мобілізації й воєнного стану

25 липня 2025, 14:33
Зеленський підписав закони про продовження мобілізації й воєнного стану
Володимир Зеленський
Строк воєнного стану й мобілізації Зеленський продовжив у 16-й раз
25 липня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти №13471 і №13472 щодо продовження на 90 днів воєнного стану й мобілізації.
 
Про це йдеться в картках документів на сайті парламенту.
 
"Повернуто з підписом від президента України", – написано там.
 
Рада ухвалила закони 15 липня (тоді проти проголосував один народний депутат).
 
Згідно з рішенням, дії воєнного стану й мобілізації продовжено до 5 листопада.
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року воєнний стан і мобілізацію продовжують у 16-й раз.

 

мобілізаціявоєнний станвійна в Україні

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