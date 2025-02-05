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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

05 лютого 2025, 16:35
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
аким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Нагадаємо, що 15 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.  Рада в 14-те ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією рф. Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

війна в Україніросія окупантивоєнний станмобілізація

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