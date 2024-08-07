Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Закони було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 7 серпня.

Нагадаємо, що 23 липня Верховна Рада України проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 9 листопада 2024 року. Парламентом також було продовжено на 90 днів загальну мобілізацію.

Це було вже 12 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.

Як відомо, під час дії воєнного стану в країні, зокрема запроваджується комендантська година - в цей час громадяни не можуть знаходиться на вулицях без спеціальних дозволів. Для громадян призовного віку обмежено можливість виїзду за кордон. Під час воєнного стану також заборонено політичні акції, мітинги.