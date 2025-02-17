Зеленський підтримав ідею залучення до переговорів про мир спеціального представника Європи

Президент наголосив, що США є стратегічним партнером України і лідером у наданні допомоги, але під час переговорів мають розглядатися також пропозиції країн ЄС.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа обов’язково має бути за столом переговорів про завершення війни в Україні, і тому важливо визначити спеціального представника.

Про це він заявив під час спілкування у форматі відеоконференції з представниками ЗМІ.

Зеленський наголосив, що США є стратегічним партнером України і лідером у наданні допомоги, але під час переговорів мають розглядатися також пропозиції країн Європи щодо формату підтримки нашої держави та гарантій безпеки.

Саме тому він підтримує ідею щодо призначення спецпредставника Європи.