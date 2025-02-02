Зеленський підтримав Умєрова у зміні керівництва Агенції оборонних закупівель

Глава держави переконаний, що будь-які зволікання в забезпеченні ЗСУ озброєнням, від дронів до систем ППО, призведуть не лише до втрат серед військових, а й до загибелі цивільних та посилення позицій росії.

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо ситуації, яка склалася навколо Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони.

В інтерв’ю Associated Press він наголосив, що міністр оборони Рустем Умєров має право ухвалювати рішення, необхідні для безперебійного забезпечення армії.

Зеленський: немає права на паузи в постачанні зброї

Глава держави переконаний, що будь-які зволікання в забезпеченні ЗСУ озброєнням, від дронів до систем ППО, призведуть не лише до втрат серед військових, а й до загибелі цивільних та посилення позицій росії.

"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що якщо будуть паузи в підтримці армії, це призведе до серйозних наслідків. Він не може допустити жодних збоїв у постачаннях. У нього є контракт, і він має його виконати", — заявив Зеленський.

На його думку, важливо не допускати затримок у підписанні контрактів та фінансуванні закупівель озброєнь.

"Якщо якась поставка не прийшла, то він (Умєров) повинен зробити все, щоб таких проблем більше не виникало. Це найголовніше завдання, і він його виконує", — підкреслив президент.

Конфлікт навколо Агенції оборонних закупівель

Наглядова рада АОЗ рекомендувала продовжити контракт із чинною директоркою Маріною Безруковою ще на рік. Вона навіть підписала відповідну угоду 23 січня. Однак наступного дня Умєров оголосив про зміну керівництва агенції та звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова.

У Міноборони заявили, що ефективність закупівель була незадовільною, а тому система потребує реформування. Новим керівником АОЗ призначено Арсена Жумаділова, який очолює Державного оператора тилу.

Також міністерство відкликало двох представників держави з наглядової ради – директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута та ексзаступника міністра оборони Юрія Джигиря, які голосували за продовження контракту Безрукової.

НАБУ розслідує рішення Міноборони

Після рішення Умєрова відсторонити Безрукову Центр протидії корупції розкритикував цей крок. Виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк наголосила, що наглядова рада мала законне право продовжити її контракт.

На звернення ЦПК Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило розслідування щодо можливого зловживання владою міністром оборони, коли той звільнив Безрукову.

Сама ексочільниця АОЗ пов’язує своє відсторонення з конфліктом через інцидент із неякісними 120-мм мінами. Вона звернулася до президента Зеленського із закликом втрутитися в ситуацію.

У Міноборони вже підтвердили, що з 1 лютого Агенцію оборонних закупівель очолить Арсен Жумаділов. Відомство запевняє, що зміни в керівництві допоможуть усунути проблеми в закупівлях і покращити ефективність постачання озброєнь для ЗСУ.